В правительстве с сожалением проводили на пенсию того, кто делал их работу комфортной

Правительство Свердловской области покидает один из самых опытных чиновников – управляющий делами губернатора и правительства Николай Чернев, который отвечал за финансовое, материально-техническое и бытовое обеспечение органов власти, управление зданиями правительства, автохозяйством, лечебно-оздоровительным комплексом и т.