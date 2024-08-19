Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Пусть дурачка не включает». Генерал ФСБ рассказал, как вербуют диверсантов

«Пусть дурачка не включает». Генерал ФСБ рассказал, как вербуют диверсантов

«Пусть дурачка не включает». ФСБ задержала украинского диверсанта Георгия Табуева. Он, переехав в Россию и добившись российского гражданства, стал собирать разведданные для украинских спецслужб и получать от них посылки с самодельными взрывными устройствами (СВУ).

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