В новогоднем турнире по самбо приняли участие около 200 спортсменов

В конце года в Петрозаводске прошел первый юношеский турнир по самбо среди 2012-2013, 2014-2016 г.р. в рамках сразу двух проектов — Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу!» и партийного проекта «Зa самбо».
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