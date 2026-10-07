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Русский Днепропетровск

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«Зеркалка» будет страшной: громадян предупреждают о российском мегаударе

«Зеркалка» будет страшной: громадян предупреждают о российском мегаударе

Радомир Маркуш 6 октября 2026 г., 21:00   Ожидается прилёт 70 «Искандеров» и «Цирконов» по энергетике и мостам в Киеве В ночь на 6 октября, согласно сводке ….

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