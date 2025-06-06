Нефтяная компания из ХМАО снизила добычу нефти

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО снизила объем добычи нефти на 4,8% в 2024 году. Объем добытых углеводородов составил 53,7 миллиона тонн, сообщает портал раскрытия корпоративной информации «Прайм» со ссылкой на проект годового отчета компании.
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