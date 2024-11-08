По слухам, графические процессоры Intel Arc Xe2 Battlemage появятся в следующем месяце

Компания Intel готовится к выпуску настольных графических процессоров Arc следующего поколения под кодовым названием «Battlemage» в следующем месяце, сообщает Golden Pig Upgrade Pack - аппаратный ищейка и надежный источник утечек.
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