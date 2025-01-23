За последние дни на Украине прилетало знатно: по аэродромам, ТЭС, ГЭС, заводам, пароходам, мостам, складам, базам, арсеналам, казармам, а вот железные дороги российские ракеты и бомбы обходили стороной.
Воронка размером с три паровоза. Гигантская бомба обрушилась на Украину
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Снести все,что построили " противные коммуняки". Пусть живут со сральником в огороде......
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1 д.
Алексей Тан
Вообще то надобно быть наиболее точным!... -Строили не "коммуняки"... а "москали" , Русские... а комммуняки с западенции, типа... Янкелей и Бронштейнов.... САМИ, паразитами БЫЛИ!!!.
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1 д.
Константин Самарин
Три года российский генштаб старательно избегает ударов по украинским приграничным с Европой железнодорожным узлам, через которые на Украину беспрерывным потоеом идет западная техника. Это явный пример работы Пятой Колонны, причем на самом верху. Может стоит задуматься, с сего такая забота? И кому в Кремле крайне выгодно затягивание конфликта, догадаться не трудно. Поддерживая аоенное противостояние, очень удобно скрыаать, на что тратятся миллиарды, и сколько из них ушло мимо оборонзаказов в аарманы и на зарубежные счета руководителей страны. А любого, поднявшего этот вопрос тут-же можно обвинить в действиях, наносящих урон стране, работе га врага, и вообще во всем, чем угодно. Продолжение войны на-руку кремлевской мафии, отсюда и затягивание ее всеми силами.
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18 час.
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