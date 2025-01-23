Константин Самарин

Три года российский генштаб старательно избегает ударов по украинским приграничным с Европой железнодорожным узлам, через которые на Украину беспрерывным потоеом идет западная техника. Это явный пример работы Пятой Колонны, причем на самом верху. Может стоит задуматься, с сего такая забота? И кому в Кремле крайне выгодно затягивание конфликта, догадаться не трудно. Поддерживая аоенное противостояние, очень удобно скрыаать, на что тратятся миллиарды, и сколько из них ушло мимо оборонзаказов в аарманы и на зарубежные счета руководителей страны. А любого, поднявшего этот вопрос тут-же можно обвинить в действиях, наносящих урон стране, работе га врага, и вообще во всем, чем угодно. Продолжение войны на-руку кремлевской мафии, отсюда и затягивание ее всеми силами.