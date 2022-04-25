Встречается с 28-летней девушкой и танцует на улицах: как сейчас выглядит и чем занимается Аль Пачино

25 апреля Аль Пачино отмечает день рождения. С какой молодой особой встречается мэтр голливудского кино и в каких проектах планирует сняться?Продолжает работать Несмотря на почтенный возраст, 82-летний актер не ставит крест на своей карьере.
25 апреля Аль Пачино отмечает день рождения. С какой молодой особой встречается мэтр голливудского кино и в каких проектах планирует сняться?Продолжает работать Несмотря на почтенный возраст, 82-летний актер не ставит крест на своей карьере.
Свежие комментарии