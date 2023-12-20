Ванилла SU
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Ванилла SU

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Вас привлекают любопытные рецепты, но вы терпеть не можете чистить, нарезать и выдавливать ингредиенты? Эти лайфхаки облегчат процесс готовки как новичкам, так и искушенным кулинарам, экономя время и силы.

Вас привлекают любопытные рецепты, но вы терпеть не можете чистить, нарезать и выдавливать ингредиенты? Эти лайфхаки облегчат процесс готовки как новичкам, так и искушенным кулинарам, экономя время и силы.

﻿﻿Недавние исследования показали, что молодые люди считают приготовление здоровой пищи сложной задачей: они считают, что этот процесс требует много усилий, времени и тщательного планирования.

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