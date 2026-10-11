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Невеста

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Как я перестала воевать с подростком из-за посуды и превратила домашние дела в понятную договоренность

Как я перестала воевать с подростком из-за посуды и превратила домашние дела в понятную договоренность

Каждый вечер на моей кухне разыгрывался один и тот же сценарий: гора посуды после ужина, тишина в ответ на просьбу помочь и мое растущее раздражение.

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