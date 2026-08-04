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«Краснодар» не продал Агкацева в «Фенербахче» за 10 млн евро (Sport24)

«Фенербахче» пытался подписать голкипера « Краснодара » и сборной России Станислава Агкацева. Турецкий клуб предложил 10 миллионов за 24-летнего вратаря, но получил отказ, сообщает Sport24.

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