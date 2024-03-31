Москвичам порекомендовали дату для замены шин на автомобиле

Проживающим в Москве, Московской области и других регионах северной части Центрального федерального округа стоит приступить к замене зимней автомобильной резины на летнюю ближе к концу апреля, сказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов .
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