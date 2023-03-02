18-летний житель Удмуртии задержан по подозрению в хищении денежных средств у пенсионеров

В середине февраля текущего года в полицию обратилась 60-летняя жительница г. Ижевска. Пожилой женщине позвонили неизвестные, сообщили о том, что ее родственник попал в ДТП, и потребовали деньги для освобождения его от уголовной ответственности.
В середине февраля текущего года в полицию обратилась 60-летняя жительница г. Ижевска. Пожилой женщине позвонили неизвестные, сообщили о том, что ее родственник попал в ДТП, и потребовали деньги для освобождения его от уголовной ответственности.
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