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18-летний житель Удмуртии задержан по подозрению в хищении денежных средств у пенсионеров

В середине февраля текущего года в полицию обратилась 60-летняя жительница г. Ижевска. Пожилой женщине позвонили неизвестные, сообщили о том, что ее родственник попал в ДТП, и потребовали деньги для освобождения его от уголовной ответственности.

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