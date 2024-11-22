Атмосферное давление в Москве оказалось рекордно низким для 22 ноября

Атмосферное давление в Москве в начале метеорологических суток 22 ноября снизилось до 722 мм рт. ст., оказавшись минимальным для данного дня, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова .
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