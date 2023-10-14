Western Digital рассматривает возможность передачи под контроль Kioxia своего бизнеса по выпуску памяти

В 2016 году американский производитель жёстких дисков Western Digital поглотил производителя твердотельной памяти SanDisk и одновременно получил контроль над совместным предприятием с Toshiba, совладельцем которого позже стала Kioxia.
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