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Мировое обозрение

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Western Digital рассматривает возможность передачи под контроль Kioxia своего бизнеса по выпуску памяти

Western Digital рассматривает возможность передачи под контроль Kioxia своего бизнеса по выпуску памяти

В 2016 году американский производитель жёстких дисков Western Digital поглотил производителя твердотельной памяти SanDisk и одновременно получил контроль над совместным предприятием с Toshiba, совладельцем которого позже стала Kioxia.

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