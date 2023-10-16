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В Ноябрьской ветклинике запустили скидки на стерилизацию животных

В Ноябрьской ветклинике запустили скидки на стерилизацию животных

Стерилизовать или кастрировать своего домашнего питомца в ближайшие три недели можно со скидкой. Во всех государственных ветеринарных клиниках региона, в том числе и в Ноябрьске, с 16 октября по 5 ноября запустили льготы на эти процедуры.

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