В Ноябрьской ветклинике запустили скидки на стерилизацию животных

Стерилизовать или кастрировать своего домашнего питомца в ближайшие три недели можно со скидкой. Во всех государственных ветеринарных клиниках региона, в том числе и в Ноябрьске, с 16 октября по 5 ноября запустили льготы на эти процедуры.