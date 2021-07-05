В России нет явного кандидата вместо Черчесова.

Лена МиськоСпортВ России нет явного кандидата вместо Черчесова. Дорский не видит вариантов. Возможная отставка Станислава Черчесова – главный вопрос футбольной России в июле 2021-го.Вернуться к статье501НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейТренера нужно менять в конце 2021 года, после отбора к ЧМ-22,,при любом результате!!))Лена Миськопочему?, а ДО отбора нельзя?АндрейНе надо травмировать нового тренера отсутствием результата,к тому же отборочные матчи начинал Черчесов, а до следующего отбора кЧЕ-24 у него будет почти два года на формирование сборной нового образцаАлевтина ТрофимоваНовый тренер хотя бы перестанет вызывать Нойштедтеров, Джанаевых и Жир(к)овыхStrannik WeidНо опять вызовет деревянного дзюбуЛена Миськоуверена, что неткузнецов владимирнашу сборную может спасти только чудо. поэтому только ХиддинкАлевтина ТрофимоваА что в нем чудесно-волшебного?, фарт?кузнецов владимирконечно. фарт + огромный опыт. Хиддинк не смотря на то что ему 75 лет только что едва не вытащил донную сборную Кюрасао в финальную часть отбора ЧМ в Северной Америке. Проиграли только в последних стыках Панаме 1:2 и 0:0, а Панама - участник ЧМ-2018. так что он вполне себе в форме. до ЧМ в Катаре лучше варианта нетАлевтина ТрофимоваПойдет он к нам? Денег поди попросит очень многокузнецов владимира кто попросит мало? все же знают что Россия это денежный мешокАлевтина Трофимовасмотреть на безвольный и безыдейный коллектив вообще не хочется. хочу, чтобы за сборную хотелось болеть и переживать и была уверенность, что каким-нибудь бельгийцам мы обязательно дадим бой. сейчас уверенность, что в лучшем случае если мы закроемся и отстоим ничейку. и то если повезет ' если будет такой же результат, но за игру не будет стыдно, как у тех же венгров, то я согласнаStrannik WeidПри всех профессиональных качествах тренера, нашим игрокам как и просто гражданам нужен вожак. Тренер-вожак который научит заставит играть даже на зубах выползая. Бороться до последней секунды, даже выигрывая 10-00. Как это делает Фернандес, Караваев, Баринов.Ruslan ZakirovРахимов. По-моему, более интеллектуальная версия Черчесова.Лена МиськоСемнадцатый номер, [05.07.21 13:09] Мне очевиден лучший кандидат на пост тренера сборной. Это Владимир Федотов. Человек, который сразу делает команду лучше, сразу выжимает из нее максимум. Что и нужно перед чемпионатом мира, до которого полтора года. Смотрите. Федотов взял «Оренбург» – 13 место ФНЛ – и в первом же сезоне выиграл с ним лигу, причем уверенно выиграл. В следующем сезоне – 7 место в РПЛ (лучший результат в истории клуба). Перед следующим сезоном «Оренбург» потерял всех главных игроков и еле наковырял состав, чтобы подать заявку. Федотов все равно работал сверхдостойно: на зимний перерыв «Оренбург» ушел на 12 месте. Зимой он пришел в «Сочи», который на тот момент был последним в РПЛ. Как закончился сезон? «Оренбург» без Федотова вылетел с последнего, «Сочи» с Федотовым занял 12-е. Последний сезон «Сочи» закончил на пятом месте. Это мощь. За эти годы Федотов не попадал в большие скандалы. Не было негативных проявлений его человеческих качеств. Пока ощущение, что он отличный и адекватный мужик, отличный тренер. Находит почти со всеми игроками общий язык, находит им новые позиции и доводит до пика или почти-пика их карьеры. Этой зимой sports проводил (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2883160.html) анонимное голосование среди 63 футболистов РПЛ. Лучшим тренером выбрали Федотова и Карпина. Тоже показательно, что к Федотову уже есть доверие, хотя он в РПЛ пару сезонов и не работал в большом клубе. Можно сказать, что в этом и есть его слабое место – что он не работал в топ-клубе. Но и Россия не топ-сборная. Перед ней не стоит высоких целей, нет задачи быть первой, второй или третьей. Из сборной нужно выжать максимум, чтобы все были довольны. Из свободных тренеров это гарантировано сделают только двое: Конте и Вальверде. Но представьте, какие на них будут поставлены деньги, какие ожидания, какое давление? А Федотов тренер такого же типажа – в смысле тоже выжимает максимум из команд. Только он свой, знает язык и русских игроков, сэкономит миллионы евро, не обострит поле вокруг сборной, а, наоборот, сгладит. И при поражениях ничего страшного не произойдет. Потому что уровень состава сборной – это точно не Конте и не Вальверде. Это ФедотовМаксим КомаровДа и сожрать Федотова легче, чем Конте. И не жалко! Натравить гилиичей с андрюшами и прочий тролличий сброд, и нормально.Лена Миськочего сразу "сожрать"?, может у него получится?Максим КомаровС чего бы это? Это будет обычное «затыкание амбразуры» телом очередного бойца. Которого и не жалко, к тому же. Капелло было «жалко», ибо, дорого. Я восхищаюсь Федотовым, и хотел бы видеть его в Зените, например. Если Семак продолжит карьеру где-то ещё (пока предпосылок нет). Но без опыта работы с сильным и дорогим составом такое назначение является рискованным экспериментом. Там всё-таки футболисты с немного другими амбициями. И Кристиан Нобоа заигран за Эквадор. По сути, альтернативы Черчесову я не вижу. Если только, как написал Руслан, некая «версия», по типу Рашида Рахимова. Ничего не изменится, и быстро выгонят.Лена Миськополучается у нас и Черчесов, и некоторые игроки - безальтернативны? так может у Федотова будет новый взгляд на состав, он позовет тех, в чью сторону Черчесов даже не смотрит он будет иначе общаться и с футболистами, и с журналистами ... да и с болельщиками *** по мне так, любой другой - лучше ЧерчесоваЛена МиськоБутса Черенчикова, [05.07.21 15:20] Федотов - реально очень крутой, но моё мнение по поводу сборной России максимально простое: сейчас у Черчесова действующий контракт, шансы попасть на ЧМ у нас объективно не самые большие (слишком короткий цикл для перестройки для нового тренера) и в случае непопадания (или невыхода из группы, если всё-таки попадём), тренера уволят независимо от того, когда его назначили - руководство российского футбола будет вынуждено это сделать, чтобы свои посты сохранить... Зачем нам отправлять на заклание Федотова/Слуцкого/Карпина и платить неустойку Черчесову (и клубу, из которого придёт новый тренер) - пускай Черчесов отработает свой контракт, благополучно провалится, а у нас будет сезон, чтобы посмотреть на работу Слуцкого и Федотова в еврокубках, а также на Карпина в условиях очередной перестройки...Лена МиськоФалькао не приехал, [05.07.21 13:42] У нас нет инсайда, просто есть вероятность, что Федотов работает в той же государственно-корпоративной структуре, что и Черчесов. Поэтому, если выбор падёт на него, ему будет сложно отказаться. Клубом не прикроешься, как Слуцкий или Карпин, титулами и этаким звездным статусом или взбалмошной женой не отмажешься, как Семак, на возраст не сошлешься, как Семин. Условный Федотов при этом ни чем не рискует. Провалится и пойдет в любой клуб России от "Урала" до "Рубина" — даже если это не топ-4, все равно неплохо.Лена МиськоВ этом плане меня больше веселит то, как сватают Тедеско в сборную России. ... Найдите хотя бы одного адекватного тренера до 40 лет, который согласится на работу со сборной после того, как его клубная карьера едва стартовала? Вот это реальный крест.Максим КомаровВопрос в формулировке претензий к Черчесову. Общение в стиле: «пойдём в душ - я тебе там спину сломаю», - может вызывать возмущение. Но почему по прошествии трёх лет после того, как было озвучено?! И второй момент: возмущаться должны были бы сами футболисты. А они, наоборот, восхищались «атмосферой» в сборной. Вероятно, восхищались не только потому, что суть - казарма! Где такое общение - норма. Но и потому, что коллектив действительно был коллективом и им было комфортно.Максим КомаровЧто касается общения с болельщиками и журналистами, то это, вообще, не претензия. Просто - плевать на это. Тренер - не барышня на выданье и не пресс-секретарь.Максим КомаровНу и про «позовёт тех»… это, каких? «Тех» можно во Франции позвать. У нас же всех позвали уже. Замена Дзюба/Соболев, которой вы так жаждете, не даст никакого положительного эффекта. Чтобы убедиться в этом, много времени не понадобится.Максим КомаровРассмотрим, например, позицию атакующего флангового защитника (левый фланг). У Черчесова там играли Фёдор Кудряшов/Юрий Валентинович Жирков. Либо - Караваев. Либо, как в форс-мажоре минувшего Евро, Далер Кузяев. В резерве есть Самошников. Футболист, прошедший школу молодежной сборной и Слуцкого. У Галактионова небезуспешно играли Круг и Тикнизян. Есть ещё кто-то в РПЛ, кого «в упор не видел» Черчесов?Лена Миськода все три года это было претензией, просто перевели в мем, я очень сомневаюсь, что им было комфортно, просто место в сборной легко потерять, и при Черчесове это чаще всего не по спортивному принципу происходитЛена МиськоГТ сборной, прости за пафос, лицо страны... и его поведение на пресс конференциях ... в общем нельзя на наплевать, имхоЛена Миськооткуда такая уверенность, что не даст?, и да... я бы хотела сама в этом убедиться )) ну и в этот раз у нас в составе было три однотипных нападающихЛена МиськоМаксим, я не знаю, может ты и смотришь все матчи РПЛ, молодежки и ФНЛ - я точно нет а ГТ должен, это его работа и его ТШ, и он, должен быть, в тесном контакте с ГТ всех клубов РПЛ, а судя по тому кого он вызывает, его контакт ограничивается агентами (((, ну такое впечатление создаетсяМаксим КомаровПодобные претензии были, есть и будут к любому главному тренеру сборной. Ещё свеж в памяти образ Капелло, который бредёт с котомкой по русским сёлам, выискивая в ПФЛ и КФК самородков на смену Игнашевичу и «Братьям Березовым». Понятно, что только в РПЛ сейчас на контрактах 16*17 (272) футболиста. Но только все они просвечены «рентгеном»: агенты, скауты, пресса. Иначе, молодого пацана не контрактовал быМаксим КомаровВильяреалМаксим КомаровМы живём в век тотальной информации, все знают всё про всех. Никого Черчесов не упустил, все лучшие были собраны.Лена Миськопоэтому в сборной Черчесова играл Жиров и Нойштедтер да много других примеров... они лучшие?Максим КомаровЖиров не играл. А Нойштедтер менял паспорт по просьбе Слуцкого ещё. Я не говорю, что нет агентских игр. Но они будут при любом тренере. Это со времен сборной СССР идёт. Играешь в Динамо (Киев) или в Спартаке - играешь в сборной. Все этим грешили, и будут.Максим КомаровДа нет, просто вам Гарик Денисов нравился ещё меньше, чем Черчесов. Ну и 1/4 ЧМ Салатыча сделал победителем. Которых не судят.Лена Миськоа разве игроков Динамо Тбилиси в сборную не брали? )))Максим КомаровУверенность потому, что Соболев ни в одном компоненте сейчас Дзюбу не превосходит. А опыта игры на высшем уровне у него нет вообще. Будет ли он прогрессировать? Дай Бог! В любом случае, это все скоро станет ясно. Уйдёт Черчесов или не уйдёт - Дзюба скоро уступит своё место лидера нападения.Лена Миськокому "вам"? это глупость про ¼ ЧМ и победителя... если бы ЧМ был не домашним, мы фиг бы вышли, да и проблемы в сборной Испании нам сильно помогли... объективно там мы были такими же никчемными как и на этом Евро вот это факт, за который судятМаксим КомаровПросто, в силу возраста.Лена Миськожду этот день как НГ ))) быть сильнее дзюбы совсем не сложно, и Сашка уже сейчас превосходит дзюбу во всем, кроме токсичностиМаксим КомаровВам, это тем, кто интервью Денисова пропустил, как будто бы его не было. Я не пропускал. Хотя, в той ситуации понимаю обоих участников конфликта. А рассказы про слабость Испании - в пользу бедных. Это не головная боль сборной России. Тем более, что они и Хорватии не уступили. И фиг знает, что было бы, если бы не Федя Мудак и его паненка. Эпизоды решают судьбы.Максим КомаровЗамечательно. Тут о чём спорить? Молитесь на Сашку.Лена Миськотебе так идут розовые очки )))Лена Миськочего не умею того не умею... и учиться не собираюсь я буду просто радоваться его успехам!Лена МиськоФалькао не приехал, [05.07.21 14:41] список главных тренеров европейских национальных сборных (не с Евро, а из всех 55 ассоциаций УЕФА). Среди них нет ни одного тренера моложе 40 лет. При этом 40-летних главных в сборных единицы (в Румынии и Латвии). Короче, тренера до 40 лет в сборных практически не существует, потому что для любого нормального коуча карьера строится именно из ежедневного интенсива, а не из посещения избранных матчей тура и проведения сборов раз в два месяца. Отдельно подчеркнем, что примеры Шевченко или Гиггза нерепрезентативны, потому как там у чуваков вместе с постом главного тренера сборной еще дают ачивку "спаситель нации", а это немного другое. Да и в прошлом игроков такого уровня у нас просто нет. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_national_football_team_managersЛена МиськоOpen the Doors | Дорский, [05.07.21 17:14] Почему я не люблю Роберто Манчини / Италия-2021 – супер, и в этом огромная заслуга Манчини, построившего отличную позиционную структуру. Не признавать этого нельзя, но и забыть то, что Роберто может быть тотальным непрофессионалом – тоже. Наконец-то сформулировал причины негатива к Манчини. При этом буду болеть за Италию, если в финале сыграют против Англии, потому что футбол важнее – а он у Италии классный. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2940730.html @openthedoorsЛена МиськоХороший текст Дорского о Манчини в «Зените». Получается, что провалился не он, а Симутенков..Лена МиськоУ РФС не получилось договориться ни с одним тренером РПЛ. Кандидат-иностранец — Виллаш-Боаш По информации «РБ Спорт» (https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/), РФС не удалось получить согласие ни одного из трех тренеров-россиян, работающих в РПЛ, которые были в списке федерации. Согласие возглавить сборную России не дали Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий. Ключевой фактор — приближающегося сезона, никто не готов бросать клубный проект за две недели до старта сезона. В список входят и иностранцы. Один из кандидатов-иностранцев (их в списке РФС три) — 43-летний португалец Андре Виллаш-Боаш, ранее уже работавший в России. Он возглавлял «Зенит». Подписывайтесь на @rbsportrbЛена МиськоЧерчесов... Реально похож И повадки прям точно ;)Комментировать
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