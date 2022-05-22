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22 мая кировчанам советуют примириться с врагами, закончить посадку картошки, не пить холодную воду

22 мая кировчанам советуют примириться с врагами, закончить посадку картошки, не пить холодную воду

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в воскресенье, Николин деньСегодня в Кирове сохранится довольно холодная погода: днем температура воздуха за окном не поднимется выше +6 градусов, к ночи и вовсе похолодает до +1.

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