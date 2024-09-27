Привет. Я чеченка, мне 20 лет. История моя не исключительная, предупреждаю сразу, мне, наверное, просто хотелось бы услышать слова поддержки, так как чувствую себя очень одинокой и непонятой никем.
«Тогда я долго думала: почему я с пеной у рта и кровью на зубах защищаю этих людей?»
Комментарии
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Sergiy Che
Освобождённых женщин Востока (Кавказа) ещё предстоит по новой в будущем с нуля создавать в России... Для начала нужно может создать что то типа "программы защиты свидетелей" - когда можно человеку все данные - ФИО-документы заменить и устроить жизнь вне преследующего его клана (но что б по его выбору с роднёй могли встречаться разок в квартал на территории куда не проникнуть агрессивной родне))
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Че, вы способны отстаивать завоевания коммунистов в сфере освобождения женщин?
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2 час.
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