«Тогда я долго думала: почему я с пеной у рта и кровью на зубах защищаю этих людей?»

Sergiy Che

Освобождённых женщин Востока (Кавказа) ещё предстоит по новой в будущем с нуля создавать в России... Для начала нужно может создать что то типа "программы защиты свидетелей" - когда можно человеку все данные - ФИО-документы заменить и устроить жизнь вне преследующего его клана (но что б по его выбору с роднёй могли встречаться разок в квартал на территории куда не проникнуть агрессивной родне))