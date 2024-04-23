Какие улицы Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы?

Ограничения будут действовать вечером 23 апреля на ряде улиц в Тверском районе столицы. Это первая репетиция, а генеральная пройдет 7 маяРяд улиц в центре Москвы 23 апреля будет перекрыт из-за репетиции парада Победы.
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