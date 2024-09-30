Не будет России — Западу конец. Страны, которые ударят немедленно

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Притом что США и объединённая Европа изо всех сил стремятся уничтожить и расчленить Россию, полагая в этом залог своего доминирования, они тем самым роют могилу себе да и всему человечеству в целом.
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