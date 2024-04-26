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Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации

Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации

  Financial Times: Украинским мужчинам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта @ Art Service 2/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Tекст: Валерия Городецкая Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта, сообщает Financial Times.

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