20 лет спустя: как сегодня выглядят звезды фильма «Дрянные девчонки»До съемок в «Дрянных девчонках» Линдси Лохан уже была популярна после ролей в таких фильмах, как «Ловушка для родителей» и «Чумовая пятница».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии