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Царьград

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Wall Street Journal: Европа испытает трудности из-за лишения газа из РФ

Wall Street Journal: Европа испытает трудности из-за лишения газа из РФ

Wall Street Journal сообщает о сложностях Европы в прекращении импорта российского газа. Издание указывает, что такие меры могут быть болезненными, и подчеркивает ограниченные возможности для дипломатических действий против России.

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