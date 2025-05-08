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Царьград

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Взрыв, который слышен и через 15 лет: кто допустил трагедию на шахте «Распадская»

Взрыв, который слышен и через 15 лет: кто допустил трагедию на шахте «Распадская»

15 лет назад на угольной шахте «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской области прогремел взрыв, который унес жизни 91 человека.

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