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Русская весна

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В Госдуме заявили о начале вооружённых междоусобиц на Украине

В Госдуме заявили о начале вооружённых междоусобиц на Украине

Перестрелка в Киеве между представителями спецслужб СБУ и ГУР говорит о начале процесса вооружённых междоусобиц на Украине, заявил  член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

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