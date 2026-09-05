В Госдуме заявили о начале вооружённых междоусобиц на Украине

Перестрелка в Киеве между представителями спецслужб СБУ и ГУР говорит о начале процесса вооружённых междоусобиц на Украине, заявил член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
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