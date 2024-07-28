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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калинская о пропуске турнира в Вашингтоне: «К сожалению, я еще не на 100% оправилась от травмы»

Калинская о пропуске турнира в Вашингтоне: «К сожалению, я еще не на 100% оправилась от травмы»

Анна Калинская прокомментировала то, что снялась с турнира WTA 500 в Вашингтоне. «Грустно пропускать турнир в Вашингтоне в этом сезоне .

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