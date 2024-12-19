Идёт спасательная операция: что известно о пропаже Ан-2 на Камчатке

Самолёт перевозил груз из Мильково в Оссору и пропал с радаров. На борту было три человека.Утром в четверг, 19 декабря, на Камчатке пропал самолёт Ан-2, перевозивший коммерческий груз по маршруту Мильково—Оссора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии