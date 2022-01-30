Меркантильные дамы (мужской и женский взгляд)

Фото: pasiphae Я всегда терпеть не могла женщин, которые вытягивают из мужчин деньги, квартиры, машины или бизнес, и это не потому, что я родилась прыщавой страшилой с коленками вовнутрь, и мне мужчины не предлагали ничего слаще пареной репы, нет.