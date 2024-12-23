Врач из Уфы назвал допустимое количество алкоголя в Новый год

Сколько можно выпить во время новогоднего застолья, чтобы не нанести ущерб себе и окружающим.Врачи Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали, какая доза алкоголя во время новогоднего застолья является допустимой и не нанесет существенного вреда здоровью, написало издание UfaTime.
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