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Туристка из России пожаловалась на отношение сотрудников отеля Дубая к русским

Туристка из России пожаловалась на отношение сотрудников отеля Дубая к русским

Путешественница из России побывала в ОАЭ, где отдохнула в дорогостоящем отеле Дубая. Она осталась недовольна тем, как персонал гостиницы относится к россиянам.

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