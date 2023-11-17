Найти ключ к сердцу малыша и стать второй семьей – интервью с воспитателем тульского специализированного дома ребенка

В течение столетия здесь помогают малышам с нарушениями психики обрести путевку в счастливую жизнь. Опытные врачи и педагоги борются за каждое, казалось бы, небольшое достижение, которое для таких детей является подвигом.
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