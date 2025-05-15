В Словакии мужчина с топором и украинским флагом требовал убить Фицо

Полиция в Словакии выдвинула обвинение в подстрекательстве к убийству премьер-министра страны Роберта Фицо против мужчины, который, обернувшись украинским флагом и держа в руках топор, заявил, что в гроб премьера «забит последний гвоздь».
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