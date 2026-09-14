Фармаколог Милешина: натуральные средства не всегда безопасны

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Светлана Милешина предупредила, что натуральное происхождение растительных средств не гарантирует их безопасность, особенно при самостоятельном применении и сочетании с лекарствами.