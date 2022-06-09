12 платежей вместо 60: преимущества Единого налогового счёта для ИП и ЮЛ

12 платежей вместо 60: преимущества Единого налогового счёта для ИП и ЮЛ

На текущий момент налоговой службой организована работа по внедрению нового сервиса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Единый налоговый платёж, который позволит руководителям хозяйствующих субъектов упростить ведение финансово-хозяйственной деятельности.

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