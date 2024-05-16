РИАП "АПРАЛ" МТ
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Жители Калуги назвали Кафельникова «врагом народа» и призвали не пускать его к детям

Жители Калуги назвали Кафельникова «врагом народа» и призвали не пускать его к детям

В городе Калуга скандал, жители требуют не допускать теннисиста Евгения Кафельникова до детского турнира, который должен состояться в День защиты детей, об этом сообщили в Telegram-канале Shot перед самыми соревнованиями.

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