"Демократия ногами" или "по делам их узнаете их"

Борис Леонтьев

Яйценюх оказался умнее всех из фашистской хунты. Сбежал вовремя, скупил пол Маями по дешёвке, теперь будет перепродавать тупым янки. И ведь какая чуйка у падлы - в Израиль не побежал, а смотался в США. Ну а всех его "побратимы" в лучшем случае получат пулю, а скорее всего сами хохлы их повесят. Ну а просто за шею или как дуче вниз башкой - это кому как повезёт.