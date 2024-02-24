Настоящая демократия (возможно единственная форма демократии, которая вообще работает) – это «демократия ногами».
"Демократия ногами" или "по делам их узнаете их"
Комментарии
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Борис Леонтьев
Яйценюх оказался умнее всех из фашистской хунты. Сбежал вовремя, скупил пол Маями по дешёвке, теперь будет перепродавать тупым янки. И ведь какая чуйка у падлы - в Израиль не побежал, а смотался в США. Ну а всех его "побратимы" в лучшем случае получат пулю, а скорее всего сами хохлы их повесят. Ну а просто за шею или как дуче вниз башкой - это кому как повезёт.
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15 час.
IS
Irina Svetlova
Яцинюк Гнида!!!
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13 час.
Аркадий Цыганов
Убивают на 404 украинцев, то есть генетически русских. Остальные успешно делают деньги )))
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7 час.
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