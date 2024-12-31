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Йеменские хуситы снова атаковали в Красном море авианосец USS Harry S

Йеменские хуситы снова атаковали в Красном море авианосец USS Harry S. Truman, сорвав «масштабную операцию» против Йемена Йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S.

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