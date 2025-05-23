Россиян предупредили о новой схеме мошенников с проверками банковских карт

Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с банковских карт, при которой жертва становится соучастником преступной схемы, злоумышленники просят передать карту якобы для ее проверки, рассказали в одном из российских банков.
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