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Сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить беременную женщину в больницу

Сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить беременную женщину в больницу

Во время несения службы в селе Столбище к экипажу ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Лаишевскому району Республики Татарстан начальнику отделения майору полиции Марату Шигапову и инспектору ДПС лейтенанту полиции Олегу Сурулеву обратилась водитель автомобиля «Киа».

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