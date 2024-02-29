Сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить беременную женщину в больницу

Во время несения службы в селе Столбище к экипажу ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Лаишевскому району Республики Татарстан начальнику отделения майору полиции Марату Шигапову и инспектору ДПС лейтенанту полиции Олегу Сурулеву обратилась водитель автомобиля «Киа».