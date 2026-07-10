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ИИ синтез белков в Шанхае: платформа производит 10 000 белков в день

ИИ синтез белков в Шанхае: платформа производит 10 000 белков в день

Усилия Китая по объединению искусственного интеллекта с биотехнологиями переходят от компьютерных моделей к лабораторным экспериментам, поскольку национальный исследовательский объект запустил автоматизированную платформу, способную быстро превращать спроектированные ИИ белки в физические образцы для тестирования, потенциально сокращая процесс, который традиционно занимал месяцы.

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