«Казанский феномен»: как Казань стала криминальной столицей позднего СССР

«Казанский феномен» — это собирательное название образовавшихся в 1970-е и 1980-е годы в Казани и ряде городов Татарской АССР многочисленных уличных банд, в состав которых входили сотни подростков и молодых людей.
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