Назван самый востребованный у россиян зарубежный город для отдыха весной

Стамбул оказался самым востребованным у россиян зарубежным городом для отдыха весной 2025 года. Другие наиболее популярные у соотечественников направления для путешествий назвали аналитики сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования оказались в распоряжении «Ленты.
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