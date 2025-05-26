Назван самый востребованный у россиян зарубежный город для отдыха весной

Стамбул оказался самым востребованным у россиян зарубежным городом для отдыха весной 2025 года. Другие наиболее популярные у соотечественников направления для путешествий назвали аналитики сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования оказались в распоряжении «Ленты.