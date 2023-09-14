В Германии объявлены перестройка и ускорение. Не шутка, ибо это буквально та терминология, которой оперировал федеральный канцлер Шольц в выступлении в Бундестаге 6 сентября.
Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку
Комментарии
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Natalija Osminina
А от имени бога Солнца- бога Ра и пошло название России. Хотя знаем мы бога Ра, как египетского. А, ведь, все наоборот, это до Египта докатились знания о Гипербореи - позже России. Но там эти знания смогли сохраниться. А на территории России затерли ВСЁ!
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45 мин.
Natalija Osminina
Удар ракет по Севастополю ПРОХОДЯЩЕ (хоть и неприятен и обиден), а то, что я написала- ВЕЧНО. И главное, дает понимание ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ РОССИИ. А удар по Севастополю не прогнозирует будущее. Но людям трудно понять ценность моих исследований, потому что они заняты мелким повседневным. Что только добавляет паники, а не спокойствия при виде светлого будущего России.
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18 мин.
Sergiy Che
Бряхня.... )) Этноним наш от племени рюрикова, а от этнонимаи топоним...))
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4 мин.
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