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Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку

Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку

В Германии объявлены перестройка и ускорение. Не шутка, ибо это буквально та терминология, которой оперировал федеральный канцлер Шольц в выступлении в Бундестаге 6 сентября.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А от имени  бога Солнца- бога Ра  и пошло название России. Хотя знаем мы бога  Ра, как египетского. А, ведь, все наоборот, это до Египта докатились знания о Гипербореи - позже России. Но там эти знания смогли сохраниться. А на территории России затерли ВСЁ!
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45 мин.
Natalija Osminina
Удар ракет по Севастополю ПРОХОДЯЩЕ (хоть и неприятен и обиден), а то, что я написала- ВЕЧНО. И главное, дает понимание ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ РОССИИ. А удар по Севастополю не прогнозирует будущее. Но людям трудно понять ценность моих исследований, потому что они заняты мелким повседневным. Что только  добавляет паники, а не спокойствия при виде светлого будущего России.
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Sergiy Che
Бряхня.... ))  Этноним наш от племени рюрикова, а от этнонимаи топоним...))
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