Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку

Natalija Osminina А от имени бога Солнца- бога Ра и пошло название России. Хотя знаем мы бога Ра, как египетского. А, ведь, все наоборот, это до Египта докатились знания о Гипербореи - позже России. Но там эти знания смогли сохраниться. А на территории России затерли ВСЁ!

Natalija Osminina Удар ракет по Севастополю ПРОХОДЯЩЕ (хоть и неприятен и обиден), а то, что я написала- ВЕЧНО. И главное, дает понимание ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ РОССИИ. А удар по Севастополю не прогнозирует будущее. Но людям трудно понять ценность моих исследований, потому что они заняты мелким повседневным. Что только добавляет паники, а не спокойствия при виде светлого будущего России.