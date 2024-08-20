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Создан первый клонированный жеребенок перуанской лошади

Создан первый клонированный жеребенок перуанской лошади. Как отмечает РЕН ТВ, малыш появился на свет с помощью технологии переноса ядер соматических клеток, которая позволяет сохранить генетику выдающихся видов животных.

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