Создан первый клонированный жеребенок перуанской лошади. Как отмечает РЕН ТВ, малыш появился на свет с помощью технологии переноса ядер соматических клеток, которая позволяет сохранить генетику выдающихся видов животных.
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