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Zelensky vows 'there will be more' North Korean troops captured

Zelensky vows 'there will be more' North Korean troops captured

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has vowed to catch more North Korean soldiers fighting for Russia after two were captured over the weekend, calling attention to what Zelensky considers Moscow's weakened military.

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