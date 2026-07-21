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Союз длиною в 67 лет и тишина после: кто помогает 96-летней Александре Пахмутовой справляться с утратой

Союз длиною в 67 лет и тишина после: кто помогает 96-летней Александре Пахмутовой справляться с утратой

Песни Александры Пахмутовой стали неотъемлемой частью культурного кода нескольких поколений. Под её музыку плакали на трибунах стадионов во время закрытия Олимпиады, уезжали в таёжные походы и признавались в любви.

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