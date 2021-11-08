smi.today

1 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Гоголев
    По русски правильно на Украине. В Украине говорят селюки и рогули.В Украине запрети...
  • Елена Дмитрова
    отмазали.. позорники.. ну земля круглая а жопа скользкая.. все ему вернется!Суд вынес важное ...
  • Юрий Сидоров
    Партия Едим Россию муссолит закон, который предлагали совсем другие партии и люди. Наберись мужества партия власти, и...В Госдуме объясни...

Правительство Дании предложило вернуть ковид-паспорта

Правительство Дании предложило вернуть ковид-паспорта

Требования предъявлять ковид-паспорта в ряде выбранных мест, включая закрытые закусочные и ночные клубы, предложил вновь ввести министр здравоохранения Магнус Хеунике на пресс-конференции, 8 ноября сообщает датское новостное агентство Nyheder.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх