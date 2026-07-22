Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Владимир Путин заявил, что попытки дестабилизировать российскую экономику не достигли своей цели. Несмотря на временные сложности в отдельных отраслях, экономика страны продолжает демонстрировать устойчивость и сохраняет рост.
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