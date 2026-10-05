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Царьград

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В особо крупном размере: генерала Никитушкина обвинили в получении взятки

В особо крупном размере: генерала Никитушкина обвинили в получении взятки

235-й гарнизонный военный суд 30 сентября отправил под стражу на два месяца начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил генерал-майора Сергея Никитушкина.

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